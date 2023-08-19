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        Safranbolu'da konaklayan turist sayısı arttı

        Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya miras Listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ilk 6 ayında konaklayan turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:47
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        Safranbolu'da konaklayan turist sayısı arttı
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        KARABÜK (AA) - Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya miras Listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ilk 6 ayında konaklayan turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede bu yılın ilk 6 ayında 68 bin 151'i yerli, 12 bin 501'i yabancı olmak üzere 80 bin 652 turist konakladı.

        Osmanlı döneminden bugünlere kadar korunabilen yapılara sahip Safranbolu, 2022 yılının ilk 6 ayında ise 71 bin 84 turist ağırladı.

        Yüzde 13.47'lik artış yakalayan ilçeye, bu yıl günübirlikçilerle yaklaşık 800 bin turist geldi.

        Bu yılın ilk 6 ayında 100 ülkeden ilçeye gelen 12 bin 501 yabancı turistten, 5 bin 526'sını Tayvanlılar oluşturdu.

        Aynı dönemde ilçeyi ziyaret eden yabancılar arasında 3 bin 156 Taylandlı ve 383 Çinli turist yer aldı.

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