Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde H.V. idaresindeki 16 CNM 23 plakalı otomobil, Kemikli rampalarında F.B. yönetimindeki 34 DA 8513 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.V, Z.Z.V. (3), E.V., E.V. (9), H.V. ve A.V. (7) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.