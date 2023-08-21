Karabük'te ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuk hastaneye kaldırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, ayağı üst geçitteki yürüyen merdivene sıkışarak yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Şehirler Arası Otobüs Terminali önündeki üst geçidi annesi ve kardeşiyle kullanan 3 yaşındaki K.Ö'nün ayağı, yürüyen merdivene sıkıştı.

Çevredekiler tarafından ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, taksiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ayak parmaklarından yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, annesi ve kucağındaki kardeşiyle merdivenlerden inen çocuğun ayağının sıkışması, çevredekilerin yardımıyla kurtarılması ve hastaneye götürülmesi için taksiye bindirilmesi yer alıyor.