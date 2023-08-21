Karabük'te trafikte "yol verme" tartışması cep telefonuyla kaydedildi
Karabük'te sürücüler arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te sürücüler arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden otomobil ile cipin sürücüleri arasında "yol verme" anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Trafik ışıklarında dura araçtan inen otomobilin sürücüsü cipe doğru yönelince çevredekiler olaya müdahale ederek şahsı sakinleştirdi.
Bu arada kapıları açık haldeyken cipin hareket etmesi nedeniyle araçtaki kadın ve çocuk düşme tehlikesi yaşadı.
Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.