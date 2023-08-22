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        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a tebrik ziyaretleri

        Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:58 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:04
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        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a tebrik ziyaretleri
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        KARABÜK (AA) - Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Vali Yardımcısı Gürel'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

        Gürel de misafirperverliği için Kırışık'a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

        İl Jandarma Komutanı Gümüş ve KARDEMİR Genel Müdürü Utkanlar da Kırışık'a tebrik ziyaretinde bulundu.

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