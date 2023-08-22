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        Karabük'te motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 23:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 23:51
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        Karabük'te motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te park halindeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikletin bir kişi tarafından çalınması yer alıyor.

        Motosikletin sahibi Yunus Emre Algül, AA muhabirine, "Bir hırsız motorumu çalıp kayıplara karışıyor. Bununla ilgili emniyete bilgi verdim, şikayetçi oldum." dedi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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