Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        M.G. idaresindeki 78 AN 265 plakalı hafif ticari araç, Mermer mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?

        Benzer Haberler

        Karabük'te motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı
        Karabük'te motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı
        ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te sürüyor
        ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te sürüyor
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a tebrik ziyaretleri
        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'a tebrik ziyaretleri
        Karabük'te yolda koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te yolda koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük Valisi Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri
        Karabük Valisi Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretleri