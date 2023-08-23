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        Safranbolu Belediyesi su arıtma tesisinde günde 24 bin metreküp su arıtılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:49
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        Safranbolu Belediyesi su arıtma tesisinde günde 24 bin metreküp su arıtılıyor
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        KARABÜK (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanarak Safranbolu Belediyesine devredilen su arıtma tesisinde günde 24 bin metreküp su arıtılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hızar ve Bulak gibi Safranbolu'yu besleyen iki önemli su kaynağının buluştuğu tesiste, 8 otomasyon personeli, 1 biyolog, 1 laboratuvar teknikeri, 1 elektrik mühendisi, tesis şefi ve müdürü ile toplamda 13 personel, Safranbolu halkının temiz su tüketebilmesi için 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarını sürdürüyor.

        Kimya ve biyokimya olmak üzere 2 laboratuvarda biyologlar eşliğinde, kaynaklardan gelen suyun, TSE standartlarında belirtilen parametrelere uygunluğu denetlenirken, karıştırıcı ve durultucu ünitesi ile de tecrübeli personellerin nezaretinde tamamen arıtılan su Safranbolu halkının kullanımına sunuluyor.

        Gözlem otomasyon sistemi ile kaynaklardan gelen suyun tesise girişinden çıkışına kadar denetim yapılıyor.

        Safranbolu Belediyesi su arıtma tesisinde günde 24 bin metreküp su arıtımı yapılıyor.

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