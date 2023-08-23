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        Karabük'te 5 proje 312 bin 278 avro hibe almaya hak kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:24
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        Karabük'te 5 proje 312 bin 278 avro hibe almaya hak kazandı
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        KARABÜK (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 2023 Yılı Erasmus+ projeleri kapsamında desteklenen 5 projenin, toplamda 312 bin 278 avro hibe almaya hak kazandığını bildirdi.

        Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 Yılı Erasmus+ proje başvuru sonuçlarının, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandığını belirterek, projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Karabük'te her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük başarıya imza atıldığını aktaran Akbaş, desteklenen 5 projenin toplamda 312 bin 278 avro hibe almaya hak kazandığını bildirdi.

        Akbaş, şunları kaydetti:

        "2023-2024 eğitim-öğretim yılına ulusal ve uluslararası projelerimiz ile güçlü bir giriş yapıyoruz. Erasmus projesi ile Avrupa hareketliliği yapan çok sayıda öğretmen ve öğrencilerimiz var. Öğretmenlerimiz Erasmus+ projeleri ile yurt dışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek, yeni deneyimler kazanıyorlar. Bu süreç devam ediyor. Mesleki eğitim akretide alanında hazırlanan projelerle öğrencilerimiz staj eğitimlerini yurt dışında tamamlayacaklar. Nitelikli elemanlar yetiştirmeyi prensip edinen, öğrencilerimizin mesleki, kişisel beceri ve yetkinliklerini artırmak, sorun çözebilme özelliklerini ve dilsel becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası projelerimizin devamlılığı sağlanacaktır."

        Akbaş, projelerle Avrupa ülkelerinde staj imkanı sunmanın yanında, öğretmenlerin alanlarıyla ilgili Avrupa'da kurs alabileceğini ya da işbaşı gözlem yapabileceğini belirtti.

        Bu tür projelerin, il genelinde yaygınlaşmaya devam ettiğine işaret eden Akbaş, "Bizler de ulusal ve uluslararası projelerde, öğretmenlerimizin özellikle yer almasını istiyoruz. Bu bilgi birikimlerini, deneyimlerini öğrencilerimize taşımasını, Avrupa ülkelerindeki öğretmenlerin ve öğrencilerin de ülkemize gelmesini istiyoruz. Bilgi ve deneyim alışverişinin çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Erasmus projelerini hep birlikte daha ileri seviyeye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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