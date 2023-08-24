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        Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen'den açıklama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:39
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        Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen'den açıklama
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        KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Sözen, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarı boyunca ülke genelinde ve Karabük bazında yapılan yatırımları kimsenin inkar edemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük merkez Mehterler ve Tandır köylerini ziyaret ederek 70 kilometrelik yolun stabilize yolla ulaşım sağlandığını ifade ederek kilometrelerce uzunluktaki yolun stabilize olmasının kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve bizlere eleştirilerde bulunmuştur. Bu hezeyan dolu açıklamaları yapmadan önce keşke bizlere sorsaydın sayın vekilim. Size bu yolun toplamda 70 kilometre değil 26 kilometre olduğunu, bunun 11 kilometresinin asfalt olduğunu söylerdik."

        Karabük merkez köylerinin 410 kilometre yol ağının olduğunu bildiren Sözen, "Bunun 340 kilometresinin asfalt, 70 kilometresinin stabilize olduğunu da size anlatırdık. Hatta Mehterler-Tandır arası 3,5 kilometrelik yolun 2023 yılı ana asfalt programında olduğunu da size resmi kayıtlarla programı bildirirdik. Bu yıl 38 yol programı uygulanacak. Bu tip siyasi algı oluşturma ve manevralarla bu fırından size ekmek çıkmaz. Geç kaldınız sayın vekilim." ifadelerini kullandı.

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