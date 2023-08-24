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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:21
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş'yi gözaltına aldı.

        Operasyonda 51 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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