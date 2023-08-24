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        Karabük'te özel bireyler Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ni gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:43 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:43
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        Karabük'te özel bireyler Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ni gezdi
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        KARABÜK (AA) - Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler, Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ni gezdi.

        Safranbolu Sanayi ve Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile odanın proje ortağı olduğu bahçeyi gezen çocuklar hoşça vakit geçirdi.

        Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kemal Özer, çocukların lavanta kokuları arasında hoşça vakit geçirip bol bol fotoğraf çekildiğini belirtti.

        Ekimde safranlar çiçek açtığı zaman çocuklarla yine bahçeyi ziyaret edeceklerini bildiren Özer, projeyi ilçeye kazandıran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile oda yetkililerine teşekkür etti.

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