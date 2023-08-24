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        Karabük'ten kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:59 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:59
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        Karabük'ten kısa kısa
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait deponun çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Bayır Mahallesi'ndeki TCDD'ye ait deponun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden çalışanlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

        - Trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki yolcu yaralandı.

        Karabük-Kastamonu kara yolunda seyreden T.A. idaresindeki 34 DNM 750 plakalı otomobil, Toprakcuma köyü yakınlarında Ş.B. yönetimindeki 09 ADB 313 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçtaki yolcu M.B. yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralı M.B, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen başka kazada ise H.Ş'nin kullandığı 78 M 4030 plakalı minibüs, N.E. idaresindeki 37 BB 161 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, merkeze bağlı Cumayanı köyünde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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