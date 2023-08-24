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        ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:17 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:36
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        ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te tamamlandı
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        KARABÜK (AA) - 19 ilden ve 24 takımın katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları, final maçlarının ardından sona erdi.

        Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanan final maçlarını, Karabük vali yardımcıları Muhittin Gürel ve Osman Sak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kurum müdürleri, antrenörler, sporcular ve futbolseverler izledi.

        Turnuva kapsamında oynanan erkekler final maçında Bursa'yı yenen Tokat şampiyon oldu. Antalya karşısında karşılaşmadan galip ayrılan Kocaeli de üçüncü oldu.

        Kızlarda ise Adana'yı yenen Kocaeli şampiyonluğu elde ederken, Samsun'u yenen İstanbul ise üçüncü oldu.

        Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

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