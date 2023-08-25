AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Eskipazar OSB'yi ziyaret etti

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük milletvekili Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giderek incelemelerde bulundu.

Şahin ve Keskinkılıç, OSB Müdürü Emin Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 ay önce Meclis'te yemin ederek göreve geldiklerini ve o günden bu güne geçen sürenin büyük bir çoğunluğunu Karabük'te geçirdiklerini ifade etti.

Milletvekili Keskinkılıç ile TBMM'de 3 Haziran'da ettikleri yeminin hemen ardından soluğu Karabük'te aldıklarını vurgulayan Şahin, "Seçim çalışmaları süresinde temas ettiğimiz hemşehrilerimizden bize iletilen konular vardı. Kolları sıvayarak bunlara odaklandık. Bize iletilen konuların başında sağlık ve istihdam geliyordu. Karabük'ümüzde sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve kaliteli olması için büyük bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

- "5 binin üzerinde istihdam sağlanacak"

"İstihdam, her toplumun büyümesi ve gelişmesi için kritik bir öneme sahiptir." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Karabük'ümüzde işsizlik sorununu çözmek ve gençlerimize daha fazla istihdam olanağı sunmak için çalışıyoruz. Yerel işletmeleri destekleyerek yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, meslek eğitimi programlarını genişleterek işgücü piyasasına daha donanımlı bireyler kazandırmayı amaçlıyoruz. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi bu açıdan çok önemli. Yakından takip ediyor, her aşamasıyla ilgileniyoruz. Altyapı ihalesi yapıldı. Yaklaşık 60 firmanın başvurusu var.

Burası faaliyete geçtiğinde ilimizde 2'nci bir KARDEMİR olacak. 5 binin üzerinde istihdam sağlanacak. Öte yandan girişimlerimiz sonunda Cumhurbaşkanımız KARDEMİR'e 600 işçi alınacağını duyurmuştu. Bunun 300'ü kurayla belirlendi. Yakın zamanda iş başı yapacaklar. 300'ü de yıl sonuna kadar başlamış olacak. Ben bunun devamının da geleceğine inanıyorum çünkü her geçen gün büyüyen ve ülke ekonomisine katlı sağlayan bir KARDEMİR var."

- "Muhtarlarımız bizi 24 saat telefonla arayabiliyor"

Karabük'ün altyapı konusunda da çok yol katettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Karayolları, İl Özel İdaresi, DSİ, Tarım ve Orman alanlarında ilimizde çok yol katedilmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevde olduğum yaklaşık 2,5 aylık dönemde 2 sel afeti yaşadık ilimizde. Bu çalışmalarımızı bir nebze yavaşlatsa da asla ara verilmedi. Milletvekilimiz Keskinkılıç, il ve ilçe teşkilatları ile İl Genel Meclisi üyelerimiz hep birlikte köy köy geziyor, eksiklikleri tespit ediyor ve giderilmesi için kolları sıvıyoruz. Yol, su, kanalizasyon, iletişim, temizlik, tarım ve hayvancılık, orman çalışmaları gibi konularda özverili bir çalışma içindeyiz. Oluşan sorunlara anında müdahale ederek gideriyoruz. Muhtarlarımız bizi 24 saat telefonla arayabiliyor. Onlara sürekli iletişim halindeyiz."