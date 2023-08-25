Safranbolu'da dinlenme alanları inşa ediliyor Safranbolu Belediyesi tarafından konsept park alanlara ilave olarak dinlenme alanları inşa ediliyor.

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi tarafından konsept park alanlara ilave olarak dinlenme alanları inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Safranbolu Belediyesi tarafından hizmete alınan Bağlarbaşı Mahallesi Çankaya Parkı, Babasultan Mahallesi İbrahim Ayhan Parkı, Esentepe Mahallesi Hüseyin Karataş Parkı'na ilave olarak konsept dinlenme alanları inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, okul önlerinde çocuklarını bekleyen veliler, cami giriş çıkışlarında bir arada sohbet etmek isteyenler rahatça dinlenebilsin, konforlu alanlarda oturabilsin diye Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından yapımına başlanan dinlenme alanlarının kısa bir süre sonra tamamlanacağı kaydedildi.

Barış Mahallesi'nde yer alan Misak-ı Milli okulu ve Emek Mahallesi Siteler Camisi bölgesinde inşa edilen konsept dinlenme alanlarında, daha önce yapılan konsept parklar gibi yeşilliklerin hakim olacağı şekilde tasarlandığı aktarılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine basketbol sahasının da yapımının tamamlandığı ifade edildi.