Yenice ormanlarında üretilen ıhlamur balı coğrafi işaret aldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlarda üretilen, yüksek kalitesi, aroma ve polen bakımından zenginliğiyle öne çıkan ıhlamur balı coğrafi işaret aldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran Yenice'de 297 çiftçi tarafından 22 bin kovanda yılda 150 ton civarında ıhlamur balı üretimi yapılıyor.

Yüksek kalitesi, aroma ve polen bakımından zengin özellikleriyle tüketiciler tarafından rağbet gören ıhlamur balı, kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.

Yenice Kaymakamlığı tarafından başvurusu yapılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknik destek sağlanan ıhlamur balına coğrafi işaret başvurusu 1456 sayı ile tescil edildi.

- "Gelinen noktadan çok mutluyuz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Yenice ıhlamur balının menşei coğrafi işareti aldığını söyledi.

Son 3 yıldır yaptıkları yoğun çalışmanın sonucunda gelinen noktadan çok mutlu olduklarını belirten Ayvalık, "Yenice ormanlarımız gerek biyoçeşitlilik gerekse kapladığı alan bakımından dünyada sayılı ormanlardan bir tanesidir. Bu ormanlarda bulunan gümüşi ıhlamur bizim Yenice ıhlamur balımızın ana temasını oluşturmaktadır." dedi.

Ayvalık, Yenice ıhlamur balını diğer ballardan ayıran en önemli özelliğinin hemen kristalize olmaması, keskin kokusu ve aroması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu özellikleriyle diğer ballardan ayrılıyor. Ihlamur balının üretimini geliştirmek amacıyla son 2 yıldır çalışmaları artırdık. Yenice'de arı konaklamaları için üreticilerimizi hem teşvik ediyoruz hem de kolaylıklar sağlıyoruz. Bu konuda Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğümüzle Yenice bal ormanlarının oluşturulması konusunda ön çalışmayı yaptık. Bu yıl bal üretimi açısından verimli bir yıl geçirdik. Önceki yıla göre yüzde 20 artış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii hasat sezonu tamamlandıktan sonra net bir rakama ulaşabiliriz. Yenice ıhlamur balı şu an piyasada kilogramı 400 liradan alıcı buluyor."