Çamlık Kent Orman Parkı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Çamlık Kent Orman Parkı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Kent ormanı mesire alanında düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Çamlık Kent Orman Parkı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binasının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çamlık Kent Orman Parkı'nda vatandaşların zaman geçirebileceği ve spor yapabileceği bir ortamın oluşturulduğunu belirten Yavuz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binasının ise şehrin güvenliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise projenin hayata geçmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3 milyon lira hibe, 10 milyon lira da kredi verildiğini belirtti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de alanın düzenlenmesinin maliyetinin 30 milyon lirayı geçtiğini dile getirerek, "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binasının buranın içinde olması, burayı son derece güvenilir bir alan haline getirdi." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ali Hasan Köse de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binasını yapan Karabük Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra parkı ve hizmet binasını gezen Vali Yavuz ve protokol üyeleri, vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Şirinevler Mahallesi sakinleri de katıldı.