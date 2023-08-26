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        Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:31
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        Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı
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        KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "çavuş üzümü" ve "maniye domatesi"nde hasada başlandı.

        Arkeolojik kazılarda bulunan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taşa yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüzyıllar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, çavuş üzümü, 150 çiftçi tarafından 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

        Safranbolu'nun ince kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

        Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan maniye domatesi de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi ve çiftçiler tarafından yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştiriliyor.

        - "Maniye domatesi, pazarlarda aranan bir ürünümüz"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, maniye domatesinin bölgeye has bir ürün olduğunu, özellikle Safranbolu'da yetiştirildiğini söyledi.

        Maniye domatesinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirten Ayvalık, şunları ifade etti:

        "Maniye domatesi kendine has kokusu, dilimli ve belirgin anter özellikleriyle aroması kuvvetli olan farklı bir ürün grubumuzdur. Özellikle ilimizde ve çevrede hem maniye ismiyle tanınmakta hem de pazarlarda aranan bir ürünümüz. Bu sene iklim koşullarının çok da arzu ettiğimiz seviyelerde olmamasına rağmen yine maniye domatesinde arzu ettiğimiz ürünleri aldık. Pazarlarımızda ortalama 20-25 liradan alıcı buluyor. Üreticilerimiz memnun, bizler memnunuz. Üreticilerimize bereketli bir yıl diliyoruz."

        Konarı köyünden çiftçi Emine Üstündağ (66) da 7 serada maniye domatesi yetiştirdiğini dile getirdi.

        Maniye domatesinin ince kabuklu olduğunu söyleyen Üstündağ, "Ata tohumu maniye domatesi ekiyorum. Maniye domatesi iridir ve çok lezzetlidir. Bu yıl verim çok yağmur yağdığı için biraz düşük oldu. Maniye domatesi, kapalı havayı ve yağmuru pek sevmez. Güneşli havayı sever." dedi.

        - "Çavuş üzümü, yörede tutulan bir üzüm"

        Konarı köyünde 30 yıldır çavuş üzümü yetiştiren Hasan Yakupoğlu (82) da 11 dönüm alanda bağcılıkla uğraştığını kaydetti.

        Çavuş üzümünün yuvarlak, tatlı ve çekirdeği az bir üzüm çeşidi olduğunu belirten Yakupoğlu, "Çavuş üzümü, yörede tutulan bir üzüm. Aromatik bir tadı var. Çavuş üzümü coğrafi işaret aldı. Bu yıl rekolte düşük. İlk önce yağmurlardan dolayı döl tutmadı. Daha sonra da olan üzümler güneşten yanmaya başladı. Rekolte bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 civarlarında az." dedi.

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