Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
KARABÜK (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünce çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-25 Ağustos tarihlerinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.