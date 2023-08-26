Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te hatalı park yaparak ambulansın geçişini engelleyen sürücülere ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:00 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te hatalı park yaparak ambulansın geçişini engelleyen sürücülere ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde araçlarını hatalı park ederek ambulansın geçişini engelleyen 2 sürücüye para cezası kesildi.

        Atatürk Mahallesi Çelik Gülersoy Caddesi'nde hafif ticari araç ile bir otomobilin sürücüleri araçlarını yola park edip uzaklaştı.

        Hatalı parklar nedeniyle daralan yoldan, bir otobüsün geçememesi nedeniyle caddede metrelerce kuyruk oluştu.

        Bazı araçlar refüjden karşı şeride geçerek yoluna devam ederken bir ambulans hatalı park nedeniyle trafikte sıkıştı.

        Polis ekiplerince 2 sürücüye 436'şar lira idari para cezası uyguladı.

        Öte yandan söz konusu anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        O Pitbull'un sahipleri yakalandı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
        Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı
        Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı
        Çamlık Kent Orman Parkı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası açıldı
        Çamlık Kent Orman Parkı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası açıldı
        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, basın toplantısı düzenledi
        CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, basın toplantısı düzenledi
        Yenice ormanlarında üretilen ıhlamur balı coğrafi işaret aldı
        Yenice ormanlarında üretilen ıhlamur balı coğrafi işaret aldı