Karabük'te hatalı park yaparak ambulansın geçişini engelleyen sürücülere ceza kesildi
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde araçlarını hatalı park ederek ambulansın geçişini engelleyen 2 sürücüye para cezası kesildi.
Atatürk Mahallesi Çelik Gülersoy Caddesi'nde hafif ticari araç ile bir otomobilin sürücüleri araçlarını yola park edip uzaklaştı.
Hatalı parklar nedeniyle daralan yoldan, bir otobüsün geçememesi nedeniyle caddede metrelerce kuyruk oluştu.
Bazı araçlar refüjden karşı şeride geçerek yoluna devam ederken bir ambulans hatalı park nedeniyle trafikte sıkıştı.
Polis ekiplerince 2 sürücüye 436'şar lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan söz konusu anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.