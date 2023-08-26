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        Karabük'ten kısa kısa

        Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:55 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:06
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        KARABÜK (AA) - Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bostanbükü köyünde otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

        -Otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Barış Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, 07 HD 004 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        -MHP Eskipazar İlçe Başkanlığı kongresi

        MHP Eskipazar İlçe Başkanlığına Şaban Tutar tekrar seçildi.

        Eskipazar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 14. Olağan Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tek listeyle seçime giren mevcut İlçe Başkanı Şaban Tutar, geçerli oyların tamamını alarak yeniden seçildi.

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