Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
KARABÜK (AA) - Karabük'te çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Yaylacık su deposu yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler durumu polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.