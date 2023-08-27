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        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:14 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:28
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        S.Ç. idaresindeki 78 AH 902 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 5000 Evler Köprüsünün duvarına çarptı.

        Kazada, otomobildeki yolcular S.A.A. ve B.R.S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer kazada ise M.K. yönetimindeki 78 SV 492 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağını geçtikten sonra Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda C.V'nin kullandığı 67 AD 561 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü M.K. ile yanındakiler S.K ve S.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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