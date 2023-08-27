Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.T. idaresindeki 34 FSJ 112 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Kazada otomobildeki F.E.T. (14) ve A.T. (39) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.