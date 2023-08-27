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        Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:05 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:10
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        Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        E.T. idaresindeki 34 FSJ 112 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Kazada otomobildeki F.E.T. (14) ve A.T. (39) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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