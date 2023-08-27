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        MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

        MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Abdurrahman Meşe, güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:06 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:09
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        MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
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        KARABÜK (AA) - MHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Abdurrahman Meşe, güven tazeledi.

        Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan ve tek listeyle gidilen kongrede, Meşe yeniden başkan seçildi.

        Kongreye, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve partililer katıldı.

        Meşe, yaptığı konuşmada, kendisine güvenenlere teşekkür etti ve çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

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