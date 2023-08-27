Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ö.Z. idaresindeki 34 DVD 251 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampalarında önünde aniden duran araca çarpmamak için durdu.
Bu sırada arkasından gelen K.K. yönetimindeki 34 KK 8861 plakalı cip, Ö.Z. yönetimindeki otomobile çarptı.
Arkadan gelen M.O'nun kullandığı AC 370 JW plakalı cip de 34 KK 8861 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada iki cipte yolcu olarak bulunan Ü.Ç. ile A.O. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandı.