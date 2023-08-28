Karabük'te çıkan araç lastiği yangını söndürüldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde araç lastiklerinin tutuşması sonucu çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bitişiğindeki otomobil lastiklerinin olduğu kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevleri apartmana sıçramadan söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, bölgede soğutma çalışması yaptı.