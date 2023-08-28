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        Karabük'te kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:15 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:15
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        Karabük'te kestiği ağacın altında kalan işçi öldü
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        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda kesim işinde çalışan kişi, kestiği ağacın altında kalarak öldü.

        İlçeye bağlı Akçakese köyü Bostancı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çalışan Ramazan Ergin'in (44) üstüne kestiği ağaç devrildi.

        Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'in öldüğünü belirledi.

        Yapılan incelemelerin ardından Ergin'in cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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