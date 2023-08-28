KARABÜK (AA) - Karabük'te yangın helikopteri konuşlandırıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede önemli role sahip yangın söndürme helikopterinin, bölgenin en hassas mevkisi olan Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller deposunda konuşlandırıldığı belirtildi.

Helikopterin Mi-8 tipi Rus yapımı ve 3 ton su atma kapasitesine sahip olduğu aktarılan açıklamada, "Havada 2 saat 15 dakika kalabilmektedir. 2 yabancı pilot, 1 Türk pilot, 3 teknisyen ve 1 OGM personeli olmak üzere 7 kişilik mürettebatı bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.