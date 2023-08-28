Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
F.F.K. idaresindeki 43 AAR 657 plakalı otomobil ile N.Ç. yönetimindeki 37 PU 395 plakalı kamyonet, Bartın Kavşağı’nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K, Y.G.K, M.K. ve H.T. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.