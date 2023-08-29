Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.Y. idaresindeki 78 BF 744 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak ağaca çarptı. Daha sonra yolun karşına geçerek kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.