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        Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:45
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        Karabük'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        M.Y. idaresindeki 78 BF 744 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak ağaca çarptı. Daha sonra yolun karşına geçerek kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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