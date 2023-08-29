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        Karabük'te park halindeki otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:48
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        Karabük'te park halindeki otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında
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        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçede ikamet eden Sedai Yakışır, önceki gün ailesiyle piknikten döndükten sonra aracını Barış Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti.

        Bir süre sonra anahtarı kontakta unuttuğu otomobilinin bıraktığı yerde olmadığını gören Yakışır, güvenlik kamerasını inceleyince aracın çalındığını fark etti.

        Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Hırsızlık olayının kaydedildiği görüntülerde, sokaktan geçen 2 kişinin otomobile yaklaşması ve etrafı gözetledikten sonra otomobili çalması yer alıyor.

        Yakışır, gazetecilere, anahtarı kontakta unuttuktan sonra eve gidip uyuduğunu ve düğün konvoyuna baktığı sırada arabasının olmadığını fark ettiğini söyledi.

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