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        Karabük'te firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:33 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:33
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        Karabük'te firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te silahlı terör örgütü üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün kentte bulunduğunu belirledi.

        Operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Bu arada yakalananların, Karabük Adliyesi'nde görev yaparken ihraç edildikleri öğrenildi.

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