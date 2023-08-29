Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
M.S.Ö. (45) idaresindeki ev eşyası yüklü 34 BDY 665 plakalı kamyon, Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki M.Y. ile M.S.I. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Safranbolu ilçesinde de U.K. yönetimindeki 78 AY 016 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Emek Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesine düştü.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ambulansta tedavi edildi.
İl merkezindeki kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan F.E'ye, Z.B.E'nin kullandığı 37 ACH 368 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, kaza mahalline çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.