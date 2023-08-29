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        Karabük'te yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası

        Karabük'te yolu kapatan düğün konvoyundaki 11 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:55 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:00
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        Karabük'te yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te yolu kapatan düğün konvoyundaki 11 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Araçlardan inip oynayan konvoydaki kişilerin yolu kapatarak trafik güvenliğine aykırı hareket etmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklarkayası alt geçidini kapatan araçların plakalarını belirledi.

        11 sürücüye, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya zarar verecek şekilde kullanmak, trafik güvenliği ile ilgili hususlara uymamaktan 1308'er lira ceza verildi.

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