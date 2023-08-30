Karabük'te çalınan otomobil İstanbul'da bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'te 3 gün önce çalınan otomobil, İstanbul'da polisin takibi sonucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos'ta yaşanan otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, otomobili çalan şüphelilerin Y.İ.Ç. ve R.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için yapılan sistem girişleri ve analiz çalışmaları sonucunda otomobilin İstanbul'da olduğu belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, plakası değiştirilen araç bulundu. Araçtaki şüpheliler Y.İ.Ç, İ.Y. ve R.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli Y.İ.Ç'nin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.