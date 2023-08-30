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        Karabük Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:55 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:55
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        Karabük Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadığını belirtti.

        Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan büyük zaferin, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyaya göstermiş, Atatürk tarafından Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

        AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

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