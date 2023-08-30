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        Karabük'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:56
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        Karabük'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, farklı tarihlerde yaşanan üç ayrı motosiklet hırsızlığı ve açıktan hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yürütülen çalışmalar ile olay yeri ve çevresi kamera görüntülerinin incelemesi sonucunda ekiplerce, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve hırsızlık başta olmak üzere 29 suç kaydı olan şüpheli yakalandı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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