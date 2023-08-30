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        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde fener alayı ve konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:06
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        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
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        KARABÜK (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde fener alayı ve konser düzenlendi.

        Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayan, komandoların da katıldığı fener alayı, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

        Etkinliğe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüşün ardından şarkıcı Bora Duran, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda konser verdi.

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