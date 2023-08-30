Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde fener alayı ve konser düzenlendi.
KARABÜK (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde fener alayı ve konser düzenlendi.
Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde başlayan, komandoların da katıldığı fener alayı, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.
Etkinliğe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüşün ardından şarkıcı Bora Duran, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda konser verdi.