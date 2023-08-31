Karabük Valisi Yavuz, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

KARABÜK (AA) - Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atanan ve 19 Ağustos'ta göreve başlayan Mustafa Yavuz, ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

Vali Yavuz, 2017'de Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in annesi Zehra ve babası Hasan Aytekin'i evlerinde ziyaret etti.

Programda, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, şehit Aytekin başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Ziyarette Vali Yavuz'a, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu da eşlik etti.