Karabük Üniversitesi TEKNOFEST 2023'te yerini aldı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te iletişim ve afet yönetim teknolojileri kategorilerinde yerini aldı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, iletişim teknolojileri kategorisinde "PhotonX", afet yönetim teknolojileri kategorisinde ise "Owline" takımı ile yarışacağı belirtildi.

Açıklamada, "Görevlilerimiz, ziyaretçilere projelerini anlatarak bilgi veriyor, çalışmalarına dair sunum yapıyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda, haberleşme ve iletişim teknolojileri kategorisinde Mehmet Emin Çil, Osman Yusuf Ersöz, Mehmet Kutluhan Önsöz, Mert Ercan Kahriman, Eray Gülnar'dan oluşan 'PhotonX' takımı ile afet yönetim teknolojileri kategorisinde Celalettin Aydemir, Ayşe Hümeyra Cengiz, Ümran Aygür ve Eyüp Kaya'dan oluşan 'Owline' takımı finalde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.