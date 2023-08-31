Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi TEKNOFEST 2023'te yerini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi TEKNOFEST 2023'te yerini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te iletişim ve afet yönetim teknolojileri kategorilerinde yerini aldı.

        KBÜ'den yapılan açıklamada, iletişim teknolojileri kategorisinde "PhotonX", afet yönetim teknolojileri kategorisinde ise "Owline" takımı ile yarışacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Görevlilerimiz, ziyaretçilere projelerini anlatarak bilgi veriyor, çalışmalarına dair sunum yapıyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda, haberleşme ve iletişim teknolojileri kategorisinde Mehmet Emin Çil, Osman Yusuf Ersöz, Mehmet Kutluhan Önsöz, Mert Ercan Kahriman, Eray Gülnar'dan oluşan 'PhotonX' takımı ile afet yönetim teknolojileri kategorisinde Celalettin Aydemir, Ayşe Hümeyra Cengiz, Ümran Aygür ve Eyüp Kaya'dan oluşan 'Owline' takımı finalde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, millet bahçesi inşaa...
        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, millet bahçesi inşaa...
        Karabük'te domuz zannettiği iddiasıyla tüfekle akrabasını yaralayan zanlı g...
        Karabük'te domuz zannettiği iddiasıyla tüfekle akrabasını yaralayan zanlı g...
        Devlet desteğiyle sera kuran kadın girişimci tarla ile pazar arasında mekik...
        Devlet desteğiyle sera kuran kadın girişimci tarla ile pazar arasında mekik...
        Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Karabük Valisi Yavuz, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
        Karabük Valisi Yavuz, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
        Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi