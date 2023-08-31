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        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, millet bahçesi inşaatını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:43 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:51
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        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, millet bahçesi inşaatını inceledi
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        KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, yapımı devam eden millet bahçesinde inceleme yaptı.

        Kent Meydanı'ndaki inşaat alanına gelen Şahin ve Keskinkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Milletvekilleri, 94 bin metrekarelik alana inşa edilecek bahçenin bir an önce tamamlanması için yetkili müteahhit firma yetkilileriyle görüştü.

        İncelemede, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya da milletvekillerine eşlik etti.

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