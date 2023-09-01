Karabük'te Polis Akademisi Bandosundan Zafer Bayramı konseri

KARABÜK (AA) - Karabük'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Bandosu tarafından "Zafer" konseri düzenlendi.

Safranbolu ilçesindeki Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki konserde, sevilen türküler seslendirildi.

Şarkılara ve oyun havalarına, POMEM öğrencileri de eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Ayrıca Polis Akademisi "Zeybek" ve "Kafkas" ekibi de gösteri sundu.

Etkinliğe, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.