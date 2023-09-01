Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Polis Akademisi Bandosundan Zafer Bayramı konseri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 00:01 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Polis Akademisi Bandosundan Zafer Bayramı konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Bandosu tarafından "Zafer" konseri düzenlendi.

        Safranbolu ilçesindeki Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki konserde, sevilen türküler seslendirildi.

        Şarkılara ve oyun havalarına, POMEM öğrencileri de eşlik ederek doyasıya eğlendi.

        Ayrıca Polis Akademisi "Zeybek" ve "Kafkas" ekibi de gösteri sundu.

        Etkinliğe, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, millet bahçesi inşaa...
        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, millet bahçesi inşaa...
        Karabük Üniversitesi TEKNOFEST 2023'te yerini aldı
        Karabük Üniversitesi TEKNOFEST 2023'te yerini aldı
        Karabük'te domuz zannettiği iddiasıyla tüfekle akrabasını yaralayan zanlı g...
        Karabük'te domuz zannettiği iddiasıyla tüfekle akrabasını yaralayan zanlı g...
        Devlet desteğiyle sera kuran kadın girişimci tarla ile pazar arasında mekik...
        Devlet desteğiyle sera kuran kadın girişimci tarla ile pazar arasında mekik...
        Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Karabük Valisi Yavuz, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
        Karabük Valisi Yavuz, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı