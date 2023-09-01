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        "3. Karabük Bisiklet Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:15
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        "3. Karabük Bisiklet Festivali" başladı
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        KARABÜK (AA) - 3. Karabük Bisiklet Festivali "Gökyüzüne Pedalla" temasıyla Keltepe Kayak Merkezi'nde başladı.

        Karabük Bisiklet Derneği tarafından Karabük Valiliği ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.

        Bisikletliler, Çetiören Mesire Alanı'na doğru 21 kilometre pedal çevirecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, bisikletlilerin Keltepe Kayak Merkezi'nde kurulan kamp alanında toplandığını söyledi.

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