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        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:21
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        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
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        KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi, eylül ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yaptığı konuşmada, sorumluluk sahasında ayak basmadıkları yer bırakmadıklarını belirterek, 325 personel ve 17 il genel meclis üyesiyle güzel çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

        Karabük için gece, gündüz demeden çalıştıklarına işaret eden Sözen, kendi kendine yeten bir kurum olan Karabük İl Özel İdaresi'nin hayata geçirdiği projeler sayesinde, parmakla gösterilen bir konumda olduğunu bildirdi.

        - "Bu yıl 32 adet projemiz devam ediyor."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "şehir merkezinde ne varsa köyde de o olacak" sözünden hareketle çalıştıklarını vurgulayan Sözen, "Bu bağlamda sadece asfalt yapmıyoruz, köylerimizin altyapı hizmetleri için de çalışıyoruz. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak, bu yıl 32 adet projemiz devam ediyor. Bunlardan bazıları tamamlandı, bazıları ise bitmek üzere. Diğer bir sorumluluk alanımız da katı atık toplama hizmetimizdir. İlimiz merkez ve 5 ilçemizde 277 köyümüzün 225'inde 593 mahallemizin 576’sında 3414 çöp konteynırı ve 9 adet çöp kamyonu ile hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sözen, KÖYDES ödeneklerinin tamamıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sonuç itibariyle ilimize ve bölgemize yapılan bu yatırımlar, kolay elde edilecek çalışmalar değil. Bunların hepsi birlik beraberlik ve siyasi iradenin istikrarı sayesinde elde edilen başarıdır. Yapılan bu yatırımların ilimize kazandırılmasında, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekillerimize, valilerimize, meclis üyelerimize, meclis başkanlarımıza, genel sekreterimize, gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan personelimize teşekkür ederim."

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