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        Karabük'te kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:35
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        Karabük'te kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük’te bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Ali K. yönetimindeki 78 ASS 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safranbolu-Karabük kara yolu Balıklarkayası mevkisinde kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve yanındaki Münevver K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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