Karabük'te kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük’te bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ali K. yönetimindeki 78 ASS 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safranbolu-Karabük kara yolu Balıklarkayası mevkisinde kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Münevver K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.