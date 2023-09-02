Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Karabük-Bartın kara yolunda A.D. idaresindeki 28 AP 399 plakalı hafif ticari araç, Beştepeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü A.D. ile yanındaki M.D, A.D, Y.D. ve M.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.