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        Karabük'te göl ve göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Karabük'te 30 bin sazan yavrusu göl ve göletlere salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:13
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        Karabük'te göl ve göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te 30 bin sazan yavrusu göl ve göletlere salındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"nin yürütüldüğü anımsatıldı.

        Projeyle Türkiye'nin su ürünleri kaynakları ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sulardaki nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının takviyesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 30 bin sazan yavrusunun ildeki göl ve göletlere bırakıldığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının, kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğunu kaydetti.

        Ayvalık, tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması gerektiğini vurguladı.

        Balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önemli olduğunu anlatan Ayvalık, "Özellikle avcılarımızın, bu kurallara uymalarını ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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