Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        "3. Karabük Bisiklet Festivali" devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3. Karabük Bisiklet Festivali" devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - 3. Karabük Bisiklet Festivali "Gökyüzüne Pedalla" temasıyla Keltepe Kayak Merkezi'nde sürüyor.

        Karabük Bisiklet Derneği tarafından Karabük Valiliği ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.

        Dün başlayan festival kapsamında Çetiören Mesire Alanı'na doğru 21 kilometre pedal çeviren bisikletliler, bugün tekrar bir araya geldi.

        Sporcular, daha sonra Eğriova Göleti'ne doğru 26 kilometre pedal çevirmek için harekete geçti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, festivalin bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

        Festival, yarın sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!
        Karadan ulaşım yok! Havadan müdahale edildi! Marmaris'te yangın!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karabük'te göl ve göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Karabük'te göl ve göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
        Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı
        "3. Karabük Bisiklet Festivali" başladı
        "3. Karabük Bisiklet Festivali" başladı
        Karabük'te Polis Akademisi Bandosundan Zafer Bayramı konseri
        Karabük'te Polis Akademisi Bandosundan Zafer Bayramı konseri